Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bartın’ın Kapısuyu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Cide’ye gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 BHD 207 plakalı yolcu midibüsü kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçta 21 yolcunun bulunduğu öğrenilirken olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

KARAYOLUNDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İlk belirlemelere göre kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, kaza dolayısıyla karayolunda uzun araç kuyrukları da oluştu. Ekipler yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.