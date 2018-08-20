Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardından bunun yerini demir aldı. Ardından ocaklarda ısıtılan ve bugünkü ütüye benzeyen cihazlar büyük bir teknolojik cihaz gibi elden ele yayıldı. Geçmiş yıllarda ütüsü olmayan yoksul ailelerin minder ve yatak altlarına elbise sererek ütü işini çözmeye çalıştıklarını da bilir bazılarımız. Evet, teknoloji geliştikçe ütüyü elektriğe bağladı bilim adamları. Ardından ısı ve buharı bir araya getirerek bugünkü müthiş teknolojiyi hayatımıza dâhil etti.

Peki sizce ütüler gerçekten sadece kırışıklıkları mı düzeltiyor? Sorudan da anlaşılacağı üzere, elbette hayır. Biliyoruz ki, evimizde, eşyalarımızda milyonlarca bakteri var. Elbiseler, yataklar, yastıklar, çarşaf ve nevresimler, koltuklar bakteriyle dolu. Bu bakteri ve akarlar birçok hastalığa da sebep oluyor. Singer yetkilileri, SteamWorksTM buharlı düzleştiricinin giysileri düzleştirirken yüksek ısı ve buhar sayesinde bakteri ve akarların yok edildiğini ifade ediyor.