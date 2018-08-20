Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karatay’ın en ünlü cümlelerinden birini sanırım hepimiz biliyoruz: Şeker en tatlı zehirdir... Evet bu cümleden hareketle bir kampanya başlatılmış. Bal gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, rafine şekerin zararlarından kurtulma çağrısı yapıyor ve “Bunun için tatlıdan değil, şekerden vazgeçin” tavsiyesinde bulunuyor. Bağımlılık yapan şekerden vazgeçilmesini öneren Aksoy “Balı şeker yerine tüketebiliriz. Hem de her alanda” diyor. Kek, kurabiye gibi ürünlerde şeker yerine kuru meyvelerin püresinden faydalanmak, aynı şekilde bal tozunu yine keklerde kullanılarak sağlıklı tatlı elde etmek de mümkün.