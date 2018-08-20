Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, park ettiği otomobilinin bir anda hareket etmesi sonucunda durdurmaya çalıştığı aracın altında kalarak can verdi.

İNDİĞİ ARACI HAREKET EDİNCE ALTINDA KALDI

Olay, Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Damlar Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Yaptırdığı inşaatta çalışan işçilere yemek götüren Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, otomobilini inşaatın bulunduğu sokağa park etti. Aracından indikten sonra bir anda hareket eden otomobili gören Özel, aracını yakalayıp durdurmaya çalıştı. Bu esnada dengesini kaybederek yere düşen Özel, geri geri kayan otomobilinin altında kalarak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özel, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Özel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 AY SONRA EMEKLİ OLACAKTI

Olayı duyan Özer'in yakınları Kocaeli Devlet Hastanesi'ne akın ederken, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban ve Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı an Yıkılmaz, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın meydana geldiği yerde polis ekiplerinden bilgi alan Vali Yardımcısı Balaban, yaptığı açıklamada, "Başımız sağ olsun. Şu anda incelemelerimiz devam ediyor. İncelemeler sonucunda netleşir olay. Olay çok taze daha. Şimdi olay, böyle, şöyle olsun dersek yanlış olur. Genel incelemelerin yapılması lazım. Otopsi, araç incelemelerinin ardında göreceğiz genel durumu" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, 3 ay sonra emekli olacağı öğrenilen Özel'in cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.