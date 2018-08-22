Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Samsun'un Ladik ilçesinin Çakırgümüş Mahallesi olan yerin 5,4 kilometre altında gece saat 02.25'de 3.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği öğrenildi. Vatandaşlar tarafından hissedilen deprem korku ve paniğe sebep oldu.