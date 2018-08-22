Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Çörtük (24) idaresindeki otomobil, Çarşamba-Salıpazarı karayolu Demiraslan Mahallesi mevkisinde Ferhat Bal (58) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Barış Çörtük olay yerinde hayatını kaybetti, 1 yaşındaki oğlu Ayaz Çörtük ile diğer araçta bulunan Hasan Basri Çakır (55) ve Nurten Gökçeoğlu (55) ise kaldırıldıkları hastanelerde kurtarılamadı.

Yaralanan Ferhat Bal, Selin Çörtük (24) ve Bekir Sarı (47) ise Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.