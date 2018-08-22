Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sularında Selçuk’tan İzmir istikametine giden İZBAN treninde meydana geldi. İddiaya göre, makinist makas değiştirirken ön vagon raydan çıktı. Tren büyük bir gürültüyle sallandı ve yolcular paniğe kapıldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda yolcular da büyük bir panik yaşadı. Olay sırasında seyahat eden vatandaşlar hemen tahliye edildi.

Olay sırasında trende yolculuk eden Nejdet Ertaş (53), “Ne olduğunu anlamadık. Tren bir anda sallanmaya başladı. Biz raydan çıktığını zannettik. Bazı yolcular korkudan çığlık attı. Sonrasında görevliler bizi trenden çıkardı” ifadelerini kullandı. Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, trende teknik bir aksaklık yaşandığını ve şans eseri ölü veya yaralının bulunmadığını söyledi. Bakıcı, “Yolcularımızın burnu dahi kanamadı. Allah korudu. Teknik bir aksaklık nedeniyle olay meydana geldi. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun” dedi. Tren yolunun yakının oturan vatandaşlar gürültüyü duyduklarını aktardı.