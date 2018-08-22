Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyük Sarıkayalar köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan 20 kişi piknik yapmak için Ejder Ateş yönetimindeki traktör ile Kurt Yayla bölgesine doğru yola çıktı. Engebeli arazide sürücü sünün kontrolünden çıkan traktörün römorku devrildi. Kazada sürücü ile römork de bulunan 20 kişi yaralandı.

2 KİŞİ AMBULANS HELİKOPTERLE ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı 20 kişi ambulanslarla Kırıkkale'de ki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi ise ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.