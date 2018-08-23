Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinden Ankara istikametinde seyreden, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolündeki 34 HB 6276 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Orkun Çalışkan’a (26) çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan Çalışkan, olay yerinde öldü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sev edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orkun Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Çalışkan’ın cesedi morga kaldırıldı.

Öte yandan aynı istikamette seyreden ve yolda kazayı görüp yavaşlayan 06 YKS 92 otomobilin sürücüsünün aracına da arkadan gelen 34 JIE 41 plakalı otomobil çarptı. İkinci kazada yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle aksayan araç trafiği, araçların yoldan kaldırılmasından sonra normale döndü.