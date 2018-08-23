Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki Kurban organizasyonunu “Paylaştığın Senindir, Paylaş Sevindir” sloganıyla yurt içindeki Kurban çalışmaları ile birlikte 103 ülke ve bölgede gerçekleştirdi. 1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye’de ilk defa vekâletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 26 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında her yıl daha fazla bölgeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırıyor. Kurbanlarını İHH'ya bağışlayan hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirdi.

Kurban kampanyası kapsamında geçen yıl 53 bin 500 bin hisse dağıtan İHH, hayırseverlerin destekleriyle bu yıl bu rakamın da üzerine çıkarak 57 bin 961 hisse kurbanı 2 milyon 300 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Neler yapıldı?

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 103 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştırdı. Bu yıl da Kurban vesilesiyle yeryüzüne dağıtan İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek oldu. Cami ve mescitlerin, su kuyularının, eğitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarının, yetimhane binalarının ve benzeri birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atıldı.

Kriz bölgelerine öncelik verildi

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verildi. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutuldu.

Yetimler bayrama mutlu girdi

İHH, ayrıca Türkiye ile birlikte 16 ülkede toplamda 17 bin 99 yetime bayramlık kıyafet yardımında bulundu. Hayırseverlerin bayramlık bağışlarından istifade eden ülke isimleri ise şu şekilde:

Bosna Hersek, Çad, Hindistan, Kırgızistan, Sri Lanka, Arakan, Kenya, Arnavutluk, İran, Yemen, Mısır, Sudan, Tunus, Sierra Leone, Suriye ve Türkiye.

Suriyeli mültecilere kurban eti dağıtımı

Suriye krizinin sekizinci yılına girdiğimiz bu kurban bayramında bağışçıların önceliklerinden birisi Suriyeli mülteciler oldu. İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Afrin, İdlib ile Halep, Hama ve Humus kırsalında, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ve Cerablus ilçeleri ile Azez’deki ihtiyaç sahibi ailelere kesilen kurbanları ulaştırdı. Kurban bayramı boyunca dağıtımı devam eden etlerden yaklaşık 215 bin kişi faydalandı. İHH ayrıca 16 bin Suriyeli yetim çocuğa da ayakkabı ve kıyafet yardımında bulundu.

İHH ekipleri, Arakan, Nepal ve Bangladeş’te

Uzak Asya’nın İslam toprakları büyük bir insanlık dramının yaşandığı Myanmar’ın bazı bölgelerinde, Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgelerde ve 2 milyonu aşkın Müslümanın yaşadığı Nepal’de kurban kesimleri yapıldı.

İHH ekipleri, Müslümanlara yapılan zulmün bitmediği Arakan’da 3 bin 535 adet hisse, Nepal’de bin 400 adet hisse kurban keserek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Bangladeş’te ise 3 bin 500 adet hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İHH ekipleri, Arakan’da ordu mensuplarının ve radikal Budist çetelerin katliamları sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara hem Kurban yardımlarını ulaştırıyor hem de acil yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan gıda, giysi, branda, mutfak eşyası ve yaşam malzemelerinden oluşan ihtiyaç maddelerini dağıtmaya devam ediyor. Hem Myanmar hem de Bangladeş bölgelerinde olan İHH ekipleri, zor durumda kalan kardeşlerini yalnız bırakmıyor ve hayata tutunmalarını sağlamak için bütün gücüyle bölgede zor şartlarda çalışmaya devam ediyorlar. Bilindiği üzere Arakanlı Müslümanlara uygulanan zulüm, Ağustos 2017’de artmış ve yüzbinlerce Arakanlı Bangladeş’e göç etmek zorunda kalmıştı.

Gazze unutulmadı

İHH ekipleri, Filistinli ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. Bağışçıların büyük önem verdiği bölgede İHH ekipleri, abluka altında özgürlüklerinden mahrum olarak yaşamak zorunda bırakılan Filistin ve Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine toplamda bin 247 hisse kurban kesimi gerçekleştirerek dağıtımlarını yapmaya başladı.

Gönül coğrafyamız Yemen

Son dönemde yaşanan saldırılardan çok etkilenen Yemen’de ise 3 bin 555 hisse kurban kesimi yapılarak bölgede yaşayan zor durumda kalan ailelere dağıtımları yapılmaya başlandı. Çatışmalardan dolayı bölgede insanlar gıda maddelerine ulaşmakta çok zorluk çekiyor. Aynı zamanda kolera gibi salgın hastalıklar yüzünden çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Afrika’da kurban sevinci

İHH ekipleri, Afrika’da da yoğun bir kurban çalışması yürüttü. Afrika’da çok sayıda su kuyusu ve katarak ameliyatları projesi yürüten İHH, bu sene ihtiyaç duyulan birçok ülkede kurban çalışması yaparak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı ve bir nebze de olsa onların mutluluklarına ortak oldu.

Somali'de 3 bin 710 hisse kurban kesilerek dağıtılmaya başlandı. Sudan’ın Hartum, Kesele ve Darfur kentlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ise 3 bin 206 hisse kurban kesilerek dağıtılmaya başlandı. Afrika’nın diğer ülkelerinde de kurban kesimleri ve dağıtımları yapılarak yüzbinlerce kişiye ulaştırılmaya başlandı.

Moro’da çifte bayram

Filipinler hükümeti ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi arasında imzalanan barış anlaşması sonrası Moro Müslümanları çifte bayram yaşadı. Barış görüşmelerinde arabuluculuk yapan İHH, Filipinler’de Moro’da yaşayan Müslümanlar için bağışlanan toplamda 840 adet hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Pakistan’a ve Hindistan’a özel ilgi

Zorlu yaşam şartlarının hakim olduğu ülkelerden olan Pakistan’da bin 610, Afganistan’da bin 99 hisse, Çeçenistan’da 175 hisse, dünyada Müslümanların nüfus olarak en kalabalık olduğu ülkelerden birisi olan Hindistan’da 5 bin 950 adet hisse kurbanın bu bayramda kesimi yapılarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı gerçekleştirilmeye başladı. Doğu Türkistan’da ise 280 adet hisse kurban kesimi yapıldı.

Yanı başımızdaki Balkanlar’da kurban sevinci

İHH ekipleri, Balkanlara da çalışmalarına devam etti. osna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Karadağ, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’da kurban çalışması yapıldı. Balkanlarda farklı ülke ve bölgelerde toplamda 571 adet hisse kurban kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

5 kıtada kurban organizasyonu yapıldı

Afrika’dan Balkanlar ve Güneydoğu Asya'ya Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya beş kıtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaşan İHH’nın bu yıl kurban çalışmaları için ziyaret ettiği ülke ve bölgeler şunlar:

Balkanlar: Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Karadağ, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan.

Afrika: Burkina Faso, Çad (Çadlı, Orta Afrikalı ve Nijeryalı Mülteciler), Kamerun (Kamerunlu ve Orta Afrikalı Mülteciler), Orta Afrika Cumhuriyeti, Gana, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Benin, Sierra Leone, Liberya, Togo, Burundi, Cibuti (Cibutili ve Yemenli Mülteciler), Etiyopya (Etiyopya ve Ogaden), Güney Afrika (Güney Afrikalı ve Malawili Mülteciler), Güney Sudan, Maurituis, Kenya (Kenyalı ve Somalili Mülteciler), Swaziland, Malavi, Mozambik, Ruanda, Somali, Sudan (Darfur, Hartum ve Kesele), Tanzanya, Uganda ve Zimbabve.

Asya: Bangladeş (Bangladeşli ve Arakanlı Mülteciler), Hindistan, (Hindistan, Jamnu Keşmir, Kerala ve Assam), Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar (Myanmar ve Arakan), Vietnam, Tayland (Patani), Endonezya, Filipinler (Moro), Kamboçya ve Doğu Türkistan.

Ortadoğu: Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak, Lübnan, Ürdün, Suriye, Yemen, Mısır, Tunus ve Libya.

Orta Asya ve Kafkasya: Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, Acara, Azerbaycan, Gürcistan, Kırım, Ukrayna, Ahıska, Adıgey, Osetya, Karaçay-Çerkes, Kabardey Balkar, Dağıstan, İnguşetya, Abhazya ve Çeçenistan.

Amerika: Bolivya.