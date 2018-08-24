Dünyanın bilinen en eski tapınaklarından Göbeklitepe Arkeolojik Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Haliliye ilçesi Atatürk Ormanlık alanındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Son Dakika... Arkeolojik alanda orman yangını çıktı
24.08.2018 - 13:45 | Son Güncelleme: 24.08.2018 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın bilinen en eski tapınaklarından Göbeklitepe Arkeolojik Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Etiketler : yangın,göbeklitepe,
577548 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/577548.aspx
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