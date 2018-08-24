Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 3.  haftası müsabakaları kapsamında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor'un yarın saat  19.15'te Osmanlı Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği hatırlatıldı.

Müsabaka kapsamında bazı tedbirlerin alındığının vurgulandığı  açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 14.00'ten müsabakanın başlayacağı saate kadar Ankara-Ayaş  Bulvarı (D-140) bölünmüş yolunun Ayaş istikametinden gelen trafik akımı, Jandarma  kavşağından başlayarak Sincan Organize Sanayi kavşağına kadar olan bölümü  gidiş-geliş şeklinde iki yönlü olarak, saat 20.00'den itibaren müsabaka sonrası  dağılım tamamlanıncaya kadar Ankara-Ayaş Bulvarı (D-140) bölünmüş yolunun Ankara  şehir merkezi istikametinden gelen trafik akımının, Sincan Organize Sanayi  kavşağından itibaren Jandarma kavşağına kadar olan bölümü gidiş-geliş şeklinde  iki yönlü olarak çalıştırılacaktır."


Açıklamada, vatandaşlara mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğiyle  ilgili düzenlemelere dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.