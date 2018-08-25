22 Ağustos 2018 tarihinde Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Mahallesi'nde bir düğünde havaya rast gele ateş edilmesi sonrası babaanne Hüsne Kurt (47) hayatını kaybederken kucağındaki torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt yaralanmıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Sinan G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.