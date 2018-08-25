22 Ağustos 2018 tarihinde Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Mahallesi'nde bir düğünde havaya rast gele ateş edilmesi sonrası babaanne Hüsne Kurt (47) hayatını kaybederken kucağındaki torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt yaralanmıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Sinan G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Düğünde havaya ateş eden uzman çavuş tutuklandı
25.08.2018 - 01:24 | Son Güncelleme: 25.08.2018 - 01:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta bir düğünde havaya ateş ederek bir kişinin ölümüne bir bebeğin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı.
22 Ağustos 2018 tarihinde Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Mahallesi'nde bir düğünde havaya rast gele ateş edilmesi sonrası babaanne Hüsne Kurt (47) hayatını kaybederken kucağındaki torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt yaralanmıştı.
Etiketler : düğün,uzman çavuş,
577614 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/577614.aspx
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