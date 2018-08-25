Son dakika haberi. Sarıyer'de halk otobüsü devrildi, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Son dakika! İstanbul Sarıyer'de halk otobüsü devrildi
25.08.2018 - 10:09 | Son Güncelleme: 25.08.2018 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika... Sarıyer'de halk otobüsü devrildi.
Son dakika haberi. Sarıyer'de halk otobüsü devrildi, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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577644 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/577644.aspx
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