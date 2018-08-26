Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Bilal Ateş idaresindeki 63 AAK 294 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır karayolu 20. kilometresinde devrildi.

Kazada araç sürücüsü Ateş ile otomobilde bulunan Şahin İzol ve Adile Arslan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Sürücü Ateş'in bulunduğu Cahit Erdem idaresindeki 21 BC 250 plakalı ambulans, hastaneye giderken Murat Kayısı idaresindeki 63 N 0191 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ambulans sürücüsü Erdem ile sağlık personeli Abdi Cebe ve otomobil sürücüsü Kayısı yaralandı.

Yaralılar başka ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazalar nedeniyle Diyarbakır-Siverek karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Bu arada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.