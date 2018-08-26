Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Altınoava Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 yıl önce ülkelerindeki iç savaş nedeniyle İdlib'ten kaçarak, Türkiye'ye sığınan Seyfullah İ. (21), bir ay önce evlendiği eşi Mine İ.'yi (19) evde av tüfeğiyle şakalaşırken vurdu. Saçmaların isabet ettiği Mine İ. kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

"Şoka girdim, çok pişmanım"

Seyfullah İ.'nin ilk ifadesinde, eşine şaka yaparken olayın meydana geldiğini söylediği iddia edildi. Seyfullah İ'nin ifadesinde, tüfeğini pencereye konan bir kuşa doğrulttuğunu belirterek, "Av tüfeğini elime aldım, Evin penceresine konan kuşa doğrulttum. O sırada eşim 'kuşu vurma ben korkuyorum' deyince, ben de kuşu vurmaktan vazgeçtim. Daha sonra tüfeği eşime doğrultarak, 'o zaman seni vurayım' diyerek şaka yaparken, emniyetini kapattığım tüfek ateş aldı. O sırada nasıl olduğunu anlayamadım şoka girdim, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Suriyeli koca sorgusunun ardından adliyeye götürüldü. Seyfullah İ, nöbetçi savcının tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.