Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanser tedavisi gören amcasının tedavisini üstlenen ve bakımını yapan Yunus Emre T., kuzenleri tarafından dolandırıcılıkla suçlanıyor. Babalarının hayatını kaybetmesinin üzerinden henüz 2 dakika geçmeden maktulün hesabındaki paraları kendi hesabına geçiren Yunus Emre T.'nin 7 yıla kadar hapsi isteniyor.

KANSER TEDAVİSİ GÖREN AMCASININ KREDİ KARTINI KULLANIYORDU

İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışan İbrahim T. yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu. İddialara göre İbrahim T.'nin çocukları şehir dışında yaşadığı için bakımını yeğeni Yunus Emre T. üstleniyordu. Tedavi masrafları için kredi kartını yeğenine teslim eden İbrahim T. bilgisi dâhilinde kartın kullanımına izin veriyordu.

AMCASI ÖLDÜKTEN 2 DAKİKA SONRA 10 BİN LİRA PARA ÇEKTİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz yıl 14 Ağustos'ta kansere yenilen İbrahim T. hayatını kaybetti. Amcasının hayatını kaybetmesinin üzerinden dakika geçmeden kredi kartından 10 bin lira çeken Yunus Emre T.'nin yaptığı maktulün çocuklarının gözünden kaçmadı.

ÇOCUKLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Cenaze işlemlerinin ardından konuyu araştıran iki kardeş kuzenlerinin babalarına ait olan kredi kartından izinsiz para çektiğini ortaya çıkararak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"BORÇ VERMİŞTİM" DİYEN YEĞENİN 7 YIL HAPSİ İSTENDİ

Yeğen, amcasına tedavi için verdiği borcu geri aldığını ileri sürdü. Soruşturma sonucu amcasının kredi kartından ölüm saati olan 01.30'dan 2 dakika sonra para çekildiği belirlendi. Yunus Emre T. hakkında 7 yıla kadar hapis isteniyor.