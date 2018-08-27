Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte yağışlı hava da etkisini göstermeye başlayacak. Kurban bayramında sıcak olan hava yerini pazartesi gününden itibaren sağanak yağışa bırakacak. Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü bu iki bölgeyi terk edecek sağanak yağış yerini güneşli havaya bırakacak. Çarşamba günü ise Karadeniz'de yoğun sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege'yi terk eden sağanak yağış Karadeniz'de etkili olacak.

İŞTE METEOROLOJİ TARAFINDAN YAYINLANAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ