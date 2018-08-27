Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Bağlantı yolundan Anadolu Otoyolu'na girmek isteyen Mesut Bolat idaresindeki 34 TD 3620 plakalı otomobil, bağlantı yolunu kaçırdığı için geri manevra yapan Ömer Bilici yönetimindeki 28 EC 496 otomobile çarptı.

Kazada Ömer Bilici'nin kullandığı otomobilde bulunan Pervin Bilici, Tahsin Yeşilçimen ve Belkiye Aslan ile diğer araçtaki Mesut, Berna, İsacan, Büşra ve Aynur Bolat yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Gerede'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Ömer Bilici kazadan yara almadan kurtulurken, kazanın meydana geldiği yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.