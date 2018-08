Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı sadekâr Viktor Öcal, geliştirdiği ‘’negatif heykel tekniği’’ ile yüzük olarak tasarladığı değerli taşların içine önemli tarihî kişilerden fantastik figürlere kadar her türlü formu işliyor. İstanbul’da yaşayan Öcal’ın öyküsü, 1983 yılında yolunun Kapalıçarşı’ya düşmesiyle başladı. Döneminin önemli ve önde gelen ustalarının yanında çıraklık yaparak sadekârlığı öğrenen Öcal, sırasıyla Varujan ustadan tombak tekniğinin devamı olan yaldızcılığı öğrendi. Papken ustadan Fransız stilinde, Onno ustadan anturaj, Civan ustadan ardeco, Osgiyan ustadan alaturka, Herman ustadan modern stilde mücevher yapımı üzerine eğitim alan Öcal, yetiştiği dönemde emekli olan Edmon ustanın desteğiyle platin üzerine çalışmalar yaptı. Öcal, Kadim Biros ustanın desteğiyle kendini iyice geliştirdi.



“SANATÇI AÇ KALMAZ”

“Okumaya, diplomaya meslek olarak bakıyoruz ama sanat altın bileziktir. Dünyanın her tarafında bozdurup paraya çevirebilirsiniz. Nereye giderseniz gidin bir şekilde sizi ayakta tutar. Çok zengin olur musunuz tartışılır ama aç kalmayacağınız kesindir” diyecek kadar mesleğindeki ustalığına güvenen sanatçı, 20 yaşına geldiğinde kendi atölyesini kurdu. Papken ustasının “El tokadı yemeyen adam, adam olmaz” sözünü de her zaman kulağına küpe edinen Öcal, 1997’de tanıştığı taş işleme ustasına destek verirken taşları öğrenmeye başladı. Bıraktığı okulları daha sonra dışarıdan bitirerek bir yandan da öğrenim serüvenine devam eden Öcal, çırak, kalfa, usta olarak ilerlediği meslek hayatının yanında bu defa da öğrenci olmanın tadını yaşadı. Yaptığı mesleğin, sanat algısının açık olmasını gerektirdiğini dile getiren Öcal “Geleneksel sanatlarda aslında günümüzde, ülkemizde çok yanlış işler yapılıyor. El yapımı ile el sanatı arasındaki farkı bir türlü ayıramadık. Yani bir şey nerede el yapımıdır, nerede el sanatıdır ve sanat nerede başlar... Sanat ülkeden ülkeye değişir ve genel olarak kabul gören altı önemli kural vardır; özgünlük, teknik, orijinallik gibi bazı kavramlar mevcut. Yapılan işin bir şeyi anlatması lazım. Yalnızca ‘Ben buraya bir çiçek çizdim, boyadım’ değildir olay” dedi.

Evlilikleri kurtarıyor

Genellikle kişiye özel çalıştığını belirten Öcal, şunları söyledi: İnsanlar kendilerini anlatan bir şey ve çocuklarına bırakmak için bir mesaj istiyorlar. Kişiye özel çalışmalarımda önce kişiyle röportaj yapıyorum ve onda gördüğüm şeyleri küçük küçük notlar hâlinde bir yerlere yazıyorum. Onun perspektifinden bakmaya başladığınızı düşündüğünüz anda iç çizgiyi oluşturuyorsunuz. Ve iç çizgiyi oluştururken o adamı, en iyi anlayan kişiye dönüşüyorsunuz. İnsanların mutlu olmayacağı şeyleri yapmıyorum ve ben, her öyküyü bitirdiğimde içimde mutluluk kalıyor, çok şey öğreniyorum. Yaptığım çalışmalar ilişkileri düzeltiyor, evlilikleri kurtarıyor. İşin her tarafı pozitif ancak artık sadekâr yetişmiyor.