CANAN ERASLAN

Bu yıl 40 ülkeden 140 şefin aday gösterildiği yarışmada finale kalan tek Türk. Ebru Baykara Demir, yarışmadaki 100 bin avroluk ödülü kazandırırsa, topraklarına yüreğini ektiği Mardin'in geleneksel kültürünü dünyaya yaymak istiyor. Evet, ödülü kazandığında Mardin için harcayacak ama şimdiye kadar da hiç boş durmada Demir... Bölgenin kültürünü dünyaya anlatırken, Mardin başta olmak üzere çevre bölgelerde kadınların, mültecilerin yerel çiftçilerin daha iyi sosyal hayata sahip olması için gastronomi temelli birçok projeyi hayata geçirdi. Peru, Danimarka, İspanya, Avustralya, Norveç, Kongo ve Amerika'dan şeflerle yarışan Ebru Bayraka Demir'in hayran kaldığım bir sözü var: Bir şefin işi tabakta değil toprakta başlamalı...

Bu inançla da çalışıyor zaten. "Dünyada gıdaya erişimin giderek zorlaştığı günümüzde biz şefler, toprağımızda yetişen ürünün, yetiştiği toprağın, yetiştiren çiftçinin, yetiştirdiği şartların iyileşmesinden, sağlıklı ve sürdürülebilir olmasından sorumluyuz" diyor. Demekle yetiniyor mu? Tabii ki hayır.

Herkes yeniden başlamak için İstanbul'a gelirken, o başlamak için 23 yaşında Mardin'e, kendi topraklarına döndü. Kalbini verdiği 800 bin nüfuslu kentte toprağa dayalı projeler başlattı. Mardin halkını tohumdan ürüne, üründen ekonomiye ve atık yönetimine kadar her aşamada elini taşın altına koymaya yönlendirdi. Ve tabii toprağın her santimetrekaresi için sorumluluk hissetmeye yönlendirdi. Şimdi daha çok kadın toprağına, ürününe, yiyeceğine sahip çıkıyor ve onların sayıları her geçen gün artıyor.