Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesine bağlı Beşikkaya Mahallesi  1910 Sokak'ta Kemal Erdoğan'a ait gecekondunun girişindeki bir kanepe henüz  belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen ve çatıya sıçrayan yangın evi sararken, bu sırada  alevleri gören 06 GC 1808 plakalı kamyonun kimliği henüz belirlenemeyen şoförü,  aracın kornasına basarak evde oturanları ve mahalle sakinlerini uyandırmaya  çalıştı.

Korna sesi üzerine uyanan 5 kişilik Erdoğan ailesi alevleri görerek  kendilerini dışarı atarken, mahalle sakinleri de yangına ilk müdahaleyi  hortumlarla su sıkarak yaptı.

Bu arada alevlerin elektrik kablolarına sıçraması üzerine mahalle  sakinlerinin müdahalesi akıma kapılma tehlikesi nedeniyle yarım kaldı.

"Kamyonun korna sesine uyandık"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demirel, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, uzun süre çalan korna sesiyle uyandıklarını belirterek, "Kamyonun  korna sesine uyandık, yoksa biz uyanamazdık." dedi.

Ne olduğunu anlamak için pencereden dışarı baktıklarında yan taraftaki  gecekonduda yangın çıktığını gördüklerini anlatan Demirel, korna sesi ile uyanan  Kemal Erdoğan ve ailesinin kendilerini dışarı attığını ve mahalle sakinlerinin de  ellerinde hortumlarla alevlere müdahalede bulunmaya çalıştığını belirtti.

Demirel, "Kimisi camları kırdı, içeridekilerin dışarı çıkıp  çıkmadığını kontrol etmeye çalıştı. Bu sırada elektrik telleri tehlike saçtığı  için pek bir şey yapamadılar." diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği  yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sırasında içeri giren itfaiye ekipleri, evde  bulanan üç mutfak tüpünü patlama ihtimaline karşı dışarı çıkardı.

Yangın sonrası gecekonduda büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla  ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.