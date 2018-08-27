Gri ve kırmızı listedeki o teröristler öldürüldü
27.08.2018 - 09:49 | Son Güncelleme: 27.08.2018 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri bakanlığı aranan teröristler listesinde bulunan; kırmızı kategoride aranan; Türk Tarık (k) Barış Öner, gri kategoride aranan; Poyraz Agit (k) Mehmet Şirin Özen, Torhildan (k) Fecri Demir ile sözde yönetici olan Mazlum Goyi (k) Mazlum Kaçan ve Andok (k) Naim Türköz adlı teröristlerin de bulunduğu 5’i sözde üst düzey olmak üzere toplam 26 (12 ölü, 9 sağ/yaralı, 5 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Kaynak: İHA
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