Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Veysel K. (81) ve Musa K. (86) adlı iki kuzen 1970 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmek üzere başvuruda bulundu. Almanya, Veysel K.'nın başvurusunu kabul ederken, Musa K.'nınkini reddetti. Bunun üzerine Musa K., halasının oğlu Veysel Kahraman'ın pasaportunun üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak Almanya'nın yolunu tuttu. Musa K., Almanya'da kuzeninin pasaportuyla işe girdi ve yıllar sonra emekli oldu.

POLİSİN DİKKATİ SAHTECİLİĞİ 48 YIL SONRA ORTAYA ÇIKARDI

Sahte pasaportla 48 yıl boyunca Almanya ile Türkiye arasında rahatlıkla gidip gelen Musa K., sonunda yakayı ele verdi. İşçilere bir makineyi öğretmek için Almanya'ya gitmek üzere yeniden pasaport başvurusu yapan Musa K.'dan şüphelenen Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, sahtekarlığı 48 yıl sonra ortaya çıkardı. Veysel K.'nın bilgi sahibi, Musa K.'nın ise şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

"VEYSEL GİDEMEYİNCE BEN GİTTİM"

Resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Musa K., "Veysel ile Almanya'ya gitmek üzere müracaatta bulunduk. Bana çıkmadı, Veysel'e izin çıktı. Veysel o dönemde hasta olduğundan ve okuryazar olmadığından Almanya'ya gitmedi. Bunun üzerine konuştuk ve Almanya'ya gitmem için anlaştık. Pasaport çıkarttım ve Almanya'ya gittim. Almanya'da Veysel K. ismiyle çalıştım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Pasaport şubeye Almanya'ya gitmek üzere başvuruda bulundum. Polisler yeğenim Mustafa K.'yı aradılar. Mustafa emniyete gitmiş. Pasaportun dedesi Veysel K.'ya fakat resmin bana ait olduğunu söylemiş" dedi.

"MUSA İLE İKİ YILLIK ANLAŞMA YAPMIŞTIK"

Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Veysel K. da "1970 yılında bana vize çıktı. Okuryazar olmadığım ve hasta olduğum için Almanya'ya gidemedim. Ancak dayımın oğlu Musa, benim adıma düzenlenmiş pasaporta kendi fotoğrafını yapıştırarak Almanya'ya gitti. Kendisi ile iki yıllığına anlaşmıştık. Daha sonra bana pasaportumu vermedi. Musa'yı bu süreçten sonra görmedim. Polisler beni aradı ve pasaportumu gelip almamı söyledi. Benim böyle bir müracaatımın olmadığını söyledim" diye konuştu.

Hakkında 'belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatılan ve savcılığa sevk edilen Musa K.'nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.