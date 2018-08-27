Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden, "2 Nisan'da başlayan '3'ü Bir Yerde' uygulaması sonrası günlük işlem rekoru." başlıklı açıklama yapıldı. Bugün saat 18.00 itibarıyla 8 bin 977 pasaport, 15 bin 625 sürücü belgesi ve 103 bin 382 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmak üzere toplam 127 bin 984 belge işleminin yapıldığı belirtildi.
İçişleri duyurdu: Rekor geldi
27.08.2018 - 21:04 | Son Güncelleme: 27.08.2018 - 22:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığından, bugün saat 18.00 itibarıyla nüfus müdürlüklerinden 127 bin 984 belge işleminin yapıldığı bildirildi.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,3'ü Bir Yerde,
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