Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ferhat Yasak İSTANBUL İHA

İlk kafile Türk ve Suudi Hava Yollarının Cidde’den kalkan uçaklarıyla saat 10.30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na ulaştı. Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacıları, pasaport işlemlerinin ardından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali çıkış kapısında aileleri ve yakınları sevinç gözyaşlarıyla karşıladı. Hac ibadetlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen hacılar uzun süre yakınları ile kucaklaşarak hasret giderdi. Gelen kafilenin en yaşlısı olan 90 yaşındaki Hediye Yıldırım, “Biraz zorlandım. Yürümekte güçlük geçiyorum. 11. yılın ardından kura çıktı. Gençler gençken gitsin. İhtiyarken zor oluyor. Allah herkese gençken nasip etsin” dedi. Ortopedik engelli Halil Türknaz da “9 sene önce yazıldım. Bu sene çıktı. Bütün vazifemi yerine getirdim. Çok kolay oldu” ifadelerini kullandı. İstanbul Müftülüğü Merkez Vaizi ve yurda dönen ilk kafilenin başkanı olan Abdullah Cihangir ise Diyanet İşleri Başkanlığının mükemmel bir hac organizasyonunu düzenlediğini söyledi.