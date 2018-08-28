Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Kaş ilçesinde 45 yaşındaki turizmci Elif Kılınçarslan, 14 yaşında günde birkaç tane olmak üzere başladığı sigaradan 31 yıl boyunca vazgeçemedi. 17 yaşında günde 1 paket sigara içen, ilerleyen yıllarda günde 2-3 pakete kadar çıkan Kılınçarslan, 2001 yılında akciğer embolisi geçirmesine rağmen sigara içmeye devam etti. Son günlerde birkaç metre bile yürüyemeyen Kılınçarslan, 10 gün önce şiddetli bacak ağrısı şikâyetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde sağ bacağının atardamarının tıkalı olduğu belirlenen Kılınçarslan, acil ameliyata alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Birkan Akbulut tarafından anjiyografik yöntemle tıkalı damarı açılan Kılınçarslan sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kılınçarslan, “Daha önce de zaman zaman bacak ağrısı çekiyordum ama hiç yürüyemez hâle gelmemiştim. Ameliyattan kısa süre önce artık birkaç metre bile yürüyemiyordum. Yürümeye çalıştıkça ağrı daha da şiddetleniyordu” dedi. Son yıllarda günlük sigara sayısını hayli yükselttiğini söyleyen Kılınçaraslan, “Damarımın tıkalı olduğunu öğrendiğim gün sigarayı bıraktım. Belki geç oldu denilebilir ama hiçbir şey için geç değil” diye konuştu. Kılınçarslan, sigara bağımlılarına da “Bir gün mutlaka sigaraya bağlı sağlık sorunları yüzünden bırakmak zorunda kalacaksın. Onun için ne kadar erken bırakılsa o kadar iyi. Hiçbir şey için geç değil” önerisinde bulundu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Birkan Akbulut da Elif Kılınçarslan’ın tıkalı olan sağ bacak atardamarını balon ve stentleme yöntemiyle açtıklarını belirterek “Ameliyattan 3 saat sonra yürümeye başladı. Ağrısı da yok. Artık istediği kadar yol yürüyebilir. Sigara asla içmeyecek. Düzenli beslenme ve egzersiz yapacak” ifadesini kullandı.