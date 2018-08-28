Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenk İşver İSTANBUL İHA

İstanbul’un Pendik ilçesinde bayramın 1. günü parkta dehşet verici bir hadise yaşandı. Demircan ailesinin 7 yaşındaki kızları Hiranur, arkadaşlarıyla birlikte oturdukları sitenin çocuk parkında oyun oynuyordu. Sitenin hemen karşısında bulunan binada oturan B.B. çocukları ‘Gürültü yapmayın’ diyerek ikaz etti. Çocukların parkta oyun oynamaya devam etmesi üzerine B.B. oturduğu dairenin camından silahla ateş açtı. Silah sesleri üzerine parktaki çocuklar sağa sola kaçışmaya başladı. Eve giden Hiranur'un annesine sırtının ağrıdığını söylemesi üzerine, anne Serenay Demircan kızının vücudunu kontrol etti. Sırtındaki kanları fark eden anne küçük kızını hemen hastaneye götürdü. Yapılan muayenede merminin kemiği delip küçük kızın ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşıldı. Yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlatan küçük kız, plastik cerrahi servisine sevk edildi. Merminin çıkarılıp çıkarılmayacağına doktorlar karar verecek. Hiranur'un ömür boyu sırtındaki kurşunla yaşayabileceği ifade ediliyor. Ailenin şikâyetçi olması üzerine olay yerine gelen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli B.B'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.