Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halil Karahan - Serdar Yılmaz İZMİR İHA

Daha önce Seval Taşkın’ın babasının evinde kalıyorlardı. Baba ölünce kaldıkları ev satıldı. Evlerini satın alan adam, bir müddet sonra anne ve oğlunu sokağa attı. Seval Taşkın ve oğlu, 9 aydır sokaklarda yaşıyor. Son 3 aydır da otobüs durağında yaşayan anne ve oğlu, tuvalet gibi fiziki ihtiyaçlarını da benzin istasyonundan karşılıyor. Anaokulu öğretmeni olduğunu anlatan ancak çocuğunun engelli olması sebebiyle çok sevdiği öğretmenliği bıraktığını ifade eden Seval Taşkın “Sabaha kadar durakta kalıyoruz. Sabahtan çıkıp parklarda dolaşıyoruz. Akşam 5-6 gibi yine geliyoruz. Bulursak bir şeyler yiyoruz, bulamazsak öyle yatıyoruz" şeklinde konuştu. "Üç gün boyunca çocuğumun aç yattığını biliyorum" diyen anne Taşkın, tek isteklerinin ise barınabilecekleri küçük bir ev olduğunu belirtti.