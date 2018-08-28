Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda, bu sabah saat 05.30 sıralarında, Beresih Tepe bölgesinde 5 PKK’lı terörist tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam ediyor.
Beytüşşebap’ta PKK'ya ağır darbe!
28.08.2018 - 08:33 | Son Güncelleme: 28.08.2018 - 08:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi Faraşin Yaylası'nda devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Şırnak,Beytüşşebap,PKK,
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