Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda, bu sabah saat 05.30 sıralarında, Beresih Tepe bölgesinde 5 PKK’lı terörist tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam ediyor.