Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'tan 18 yıl önce daha iyi iş bulma umuduyla ailesiyle Antalya'ya göç eden Kadriye Tantik (25), çiçek seralarının hünerli işçilerinden biri oldu. Dokuz çocuklu bir ailenin kızı olan ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle eğitimine ara vermek zorunda kalan Tantik, çok sevdiği resimden ise asla vazgeçmedi. Bir süre önce başladığı açık liseyi tamamlayarak üniversite kazanıp resim öğretmeni olmayı hedefleyen Tantik, çocukluk hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Kestiği, ayıkladığı çiçeklerin birçoğunun resmini de çizen Tantik "Resim derslerim hep çok iyiydi. Kendime resim öğretmenliğini hedef koydum. Sürekli resim öğretmeni olduğumu, öğrencilerime resim yapmayı öğrettiğimi hayal ettim. Hayalimi gerçekleştirmek için de bir arkadaşım vasıtasıyla çiçek seralarında işe başladım. Para kazanmaya başlayınca ilk işim açık öğretim lisesine başvurmak oldu. Gelecek yıl üniversite sınavına girip, Güzel Sanatlar Fakültesini kazanmak istiyorum. Burada uğraştığım çiçeklerin resimlerini de çiziyorum" dedi.

KARDEŞLERİNE DE ÖRNEK

Mesai zamanlarında seralarda çiçekle uğraştığını, izin günlerinde ise öğretmenevine ait bir atölyeye giderek resim ve çizim çalışması yaptığını aktaran Tantik, "Çiçek seralarında çalışmak benim için bir amaç değil, hedefime ulaşmak için bir araç oldu. Burada bana çok güzel bir imkân sunuldu, hem para kazanıyorum hem eğitim hayatımı sürdürüyorum. İnanıyorum ki üniversiteyi tamamlayıp, resim öğretmeni olacağım. Bugün çiçek kesen ellerim, yarın minik öğrencilere çiçek çizmeyi öğretecek" diye konuştu. Kız kardeşinin de yanında çalışmaya başladığını söyleyen Tantik "Çalışıp, okumak için para kazanmak isteyen herkese iş var, yeter ki siz isteyin. Diğer kardeşlerime de örnek olduğumu düşünüyorum" ifadesinde bulundu.