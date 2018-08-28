13 satır boyunca X ve Y harflerinin yer aldığı görselde toplam 5 Y harfi bulunduğu kaydediliyor. Özellikle sosyal medyada yoğun biçimde paylaşılan görseldeki Y harflerini 1 dakikanın altında bulmak gerekiyor.
60 saniyede çözen yok! Sosyal medyayı karıştıran bulmaca
28.08.2018 - 19:29 | Son Güncelleme: 28.08.2018 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan zor bulmacalar da yaygınlaşıyor. Önceki gün sosyal medyada yayınlanan yeni bir görsel de bulmaca olarak akılları karıştırdı.
Etiketler : bulmaca,sosyal medya,
578106 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/578106.aspx
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