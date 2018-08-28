Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman Esentepe Mahallesi TOKİ binası yakınlarında bulunan bir arazi içerisinde bir erkek şahsın hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan ve isminin Mehmet Zeynal Daşdelen (58), olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü tespit etti.

Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Mehmet Zeynal Daşdelen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Zeynal Daşdelen'in hurdacılık işi ile uğraştığı belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Üsküdar'da akşam saatlerinde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu. Bulunan ceset Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.