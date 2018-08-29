Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Kadıburhanettin Mahallesi’nde akraba ziyareti için mahalleye uğrayan Kerim Uslu, sokakta bir bina önünde boş bulduğu yere otomobilini park etti. Bir süre sonra aracının başına dönen Uslu, otomobilini tekerleğinden sabit bir demire zincirle kilitlenmiş bir hâlde buldu. Mağdur Uslu, araç parkının yasak olduğuna dair herhangi bir ibarenin olmadığını iddia etti ve yapılan bu hareketle aracının gasbedildiğini belirtti.

DAVA AÇACAĞIM

“Büyük şaşkınlık yaşadım” diyen Kerim Uslu “Otomobilimizi bina önüne park ettiğim için zincirlemişler. Burada araç parkının yasak olduğuna dair bir levha veya tabela bulunmuyor. Buraya araç park edilemeyeceğine dair herhangi bir ibare yoktur. Kendilerine ait park yeri olduğu iddiasındalar. Aracı da gasbedercesine zincirleyip aracımı bağlamışlar. Çok acil işim olmasına rağmen 2 saat boşuna bekledim. Suç duyurusunda bulunacağım. Şikâyetçiyim ve gerekli işlem yapılacak. Kayınvalidemi ziyarete geldik, aracımı buraya bırakmıştım, geri geldiğimde arabamı zincirlenmiş bir hâlde buldum” dedi.