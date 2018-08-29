Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de, 9 aydır yüzde 80 engelli oğlu Batuhan Sezgin’le birlikte sokaklarda yaşayan, son olarak da durakta yatan anne Seval Taşkın’ın haberi yürekleri burkmuştu. Anne Taşkın “Son 3 aydır otobüs durağında kalıyoruz. Burada bulunan benzin istasyonunda temel ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Bulursak bir şeyler yiyoruz, bulamazsak öyle yatıyoruz” sözlerine binlerce kişi kayıtsız kalmadı. Taşkın ve oğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın yetkili devlet kurumlarıyla iletişime geçmesiyle beraber sıcak yuvaya kavuştular. Oğul Sezgin’e de engelli maaşının bağlanacağı öğrenildi. Anne Seval Taşkın, yetkililerin devreye girmesine çok mutlu olduğunu söyledi. İHA