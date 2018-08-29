Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışanların açtığı davalarla otobüslerine haciz gelen firma, şahıs otobüslerini kiralayarak seferlerine bir süre devam etti. Otobüs sahiplerinin de alacaklarını alamamasıyla duran seferler, yolcuları mağdur etti. Aylar öncesinden biletlerini alan yolcular, otobüslerin kalkmayacağını Adana Merkez Otogarı’na geldiklerinde öğrenmesiyle büyük şok yaşadı. Şehrin çeşitli noktalarındaki yazıhanelerinde bilet satışına devam eden firmanın, önceki gün tabelalarını söktüğü görüldü. Bayram tatilini de fırsat bilen firma, bilet satmaya devam etti. Mağdur olan bazı yolcular otogarda sabahlamak zorunda kalırken, bazıları ise otobüs firması hakkında suç duyurusunda bulundu. Otobüs firmasında çalışan Mustafa Yıldırım “Firmada çalışan bütün personel olarak mağduruz. Bilet satışında ben olduğum için beni evime kadar gelip tehdit ediyorlar” diye konuştu. Mağdur olan yolcular yeni mağduriyetlerin yaşanmaması için diğer yolcuları da bu firmadan bilet almaması konusunda uyardı. İHA