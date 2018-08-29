Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Dağlı KARAMAN İHA

Karaman - Ereğli kara yolunun 20. kilometresi TOKİ Yeşildere köy konutları yanında iki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Yusuf Koçaker (30) ile Mehmet S. (22) bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Mehmet S., Koçaker’i kolundan ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Koçaker, kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını görerek sağlık ekibi istedi. Kalbi duran Koçaker’e uygulama noktasında görevli bir Astsubay Başçavuş kalp masajı yaparken, pişman olan Mehmet S. de ölmemesi için Koçaker’e suni teneffüs yaptı. Mehmet S., ambulansa kadar taşıdığı Koçaker’in başında hastaneye kadar gitti. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Koçaker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma katil zanlısı şahısla birlikte her iki araçta bulunan 1’i bayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu arada Mehmet S.’nin Karaman Devlet Hastanesinde memur olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.