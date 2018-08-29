Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya ADANA İHA

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde önceki gün düştüğü sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Afgan göçmeni Rami Kebiri’den kötü haber geldi. Olay yerine gelen dalgıç polisler DSİ’ye suyu kestirmiş, kanalda onu aramaya başlamıştı. Rami Kebiri’nin annesi ve kardeşleri beklemekten yorgun düşüp evlerine giderken baba Zaman Kebiri bir an olsun kanal kenarından ayrılmadı, dalgıç polislerle birlikte arama çalışmalarına katıldı. Uzun uğraşlardan sonra Kebiri’nin cansız bedeni gece geç saatlerde, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Oğlunun sudan çıkarıldığını gören baba Zaman Kebiri, son kez onu görmek istedi. Oğlunu cansız vaziyette gören baba, feryatlar içinde gözyaşlarına boğuldu. Baygınlık geçiren baba, ambulansla hastaneye götürüldü. Önceki gün el ve ayaklarını yıkamak için kanal kenarına indiklerini belirten Kebiri “Oğlum gömleğini çıkardı suya doğru ilerlerken yokuş olduğu için ayağı kaydı ve düştü. Ben de yüzme bilmediğim için atlayamadım, etrafıma bağırdım ama kimse yoktu, oğlum suda kayboldu” dedi. Afganistan’da savaş olduğu için ailece Türkiye’ye geldiklerini belirten Kebiri “Orada savaş var, bombalar patlıyor, ailemin canını kurtarmak için buraya kaçtık ama burada da bu olay başımıza geldi. Oğlum burada öldü. Allah ne dediyse o olur, yapacak bir şey yok” diye konuştu. Rami’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.