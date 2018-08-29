Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta yaşayan ve 2014 yılında evlenen Kıransoy çifti, doktorların çocuğunuz olmaz demesine rağmen bir bebek sahibi oldu. Zonguldak mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını “Ayşe Betül” koyduğu bebek, şimdi onun hatırasıyla büyüyecek. 5 Haziran 2018 günü Zonguldak’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatırasını aktaran anne Zehra Kıransoy “Çocuk sahibi olmak için doktor doktor gezdim. Birçok operasyon geçirdim. Çocuğumun olamayacağını söylediler. Tüp bebek tedavisi de gördüm. Ancak daha sonra çocuğum oldu. 5 Haziran günü Cumhurbaşkanımız ilimize geldiğinde yol kenarında bekliyordum. O sıra altı aylık hamileydim. Kendisi beni gördü, miting otobüsünü durdurarak beni araca aldı. Özel konuğu olarak bizi o gün iftar yemeğinde ağırlamıştı. Kendi benim isteğim üzerine kızıma Ayşe Betül ismini koydu. Büyüdüğünde kızıma ömür boyu hatırlatabileceğim bir anı oldu” diye konuştu.

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Doktoru Pınar Menderes Turhan da riskli gebeliğe rağmen annenin sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiğini ifade etti. Dr. Turhan, şöyle devam etti: “Hastamız Zehra hanım 41 yaşında. Riskli bir gebeliği mevcuttu ancak kadın doğum uzmanlarımız başka bir merkeze sevk etmeden hastanede gebeliğini takip ediyor. Hastamızın şöyle bir anısı da var. Sayın Cumhurbaşkanımız Zonguldak’a geldiği zaman hastamızla karşılaşıyor ve bebeğimizin ismini koyuyor. Bunun için özelliği olan bir bebek. Annemiz de hastanemizden son derece memnun. Biz de kendisini takip eden kadın doğum uzmanına, doğumunu takip eden kadın doğum uzmanına ve ebelerimize teşekkür ediyoruz.” İHA