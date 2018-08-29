Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'de Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, bazı vatandaşlarla birlikte ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki İkiyaka bölgesinde bulunan 4 bin 130 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıktı.

GECEYİ CİLO'DA GEÇİRDİLER



Özcan ve beraberindekiler, bir dönem terörle anılan bölgede piknik yaptı. Geceyi Cilo Dağı'nda kurdukları çadırda geçiren Başkan Yardımcısı Özcan, sabah da buzul gölü kıyısına masa kurup, vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı.

Başkan Yardımcısı Özcan, Cilo dağlarının görülmeye değer bir bölge olduğunu, herkesi bölgeyi keşfetmeye beklediklerini söyledi.