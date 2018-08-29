Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayaklarını camdan dışarı sarkıtarak otomobil kullanan A.K. isimli bir kişi o anları sosyal medyada paylaştı. Seyir halindeyken ayaklarını dışarı çıkaran sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı. Nerede çekildiği belli olmayan görüntülere, şahsın arkadaşları ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Videoyu çeken A.K. tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.