Ayaklarını camdan dışarı sarkıtarak otomobil kullanan A.K. isimli bir kişi o anları sosyal medyada paylaştı. Seyir halindeyken ayaklarını dışarı çıkaran sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı. Nerede çekildiği belli olmayan görüntülere, şahsın arkadaşları ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
Videoyu çeken A.K. tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.
Utanmadan paylaştı! Sosyal medyadan tepki yağdı
29.08.2018 - 14:21 | Son Güncelleme: 29.08.2018 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ayaklarını camdan dışarı sarkıtarak otomobil kullanan sürücü hayatını hiçe sayarken sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.
Ayaklarını camdan dışarı sarkıtarak otomobil kullanan A.K. isimli bir kişi o anları sosyal medyada paylaştı. Seyir halindeyken ayaklarını dışarı çıkaran sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı. Nerede çekildiği belli olmayan görüntülere, şahsın arkadaşları ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik magandası,
578246 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/578246.aspx
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