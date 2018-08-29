Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan Songül Y., polise verdiği ifadesinde, "Evlendiğim günden bu yana eşim R.Y. ve ailesi tarafından hakaret ve şiddet gördüm. Muş'tan Bursa'ya, göbek fıtığı olan 3 aylık ikizlerimi tedavi için geldim. Olay günü yine benim üzerime bıçakla yürüdüler. Kendimi odaya kapattım. Kapıyı açınca pencereye çıkıp önünde bulunan iskelede bir süre yürüdükten sonra kendimi boşluğa bıraktım. Eşim R.Y., kayınpederim A.Y., kayınvalidem A.Y. ve kayınbiraderim B.Y.'den şikayetçiyim" dedi.

Muş'ta yaşayan Songül Y., 3 yıl önce R.Y. ile evlendi. Evliliklerinin ilk gününden itibaren eşinden ve eşinin ailesinden hakaret ve şiddet gördüğünü iddia eden Songül Y., 3 ay önce, 'Hasan' ve 'Hüseyin' adını verdikleri ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Bir süre sonra rahatsızlanan bebeklerine göbek fıtığı tanısı konulan Songül Y., ikizlerinin tedavisi için eşinin ailesinin bulunduğu Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine geldi.

Geçen hafta, kayınpederinin Kayapa Mahallesi'ndeki apartmanına sıva amacıyla kurulan iskeleye çıkan Songül Y., 4'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan ve vücudunda kırıklar oluşan Songül Y., hastaneye kaldırıldı. Songül Y., 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra polise verdiği ifadesinde, yaşadığı dramı şöyle anlattı:

"Muş'ta eşimden şiddet ve hakaret gördüm. Bursa'da kayınpederim, kayınvalidem ve oğlu da bana şiddet uyguladı. Canımı kurtarmak için evin önüne kurulan iskeleye çıkıp atladım. Doktorlar bacaklarımda ve burnumda kırıklar olduğunu, kulak zarımın yırtıldığını ve en az 3 ameliyat daha geçirmem gerektiğini söylediler. Şu anda kayınpederimin evinde bulunan 3 çocuğumu almak istiyorum."

Polis, Songül Y.'nin şikayeti üzerine eşi R.Y., kayınpederi A.Y., kayınvaldesi A.Y. ve kayınbiraderi B.Y. hakkında soruşturma başlattı.