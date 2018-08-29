Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Beşiktaş ile Partizan arasında oynanacak maç nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 21.00'de Vodafone Park'ta, Beşiktaş ile Partizan arasında oynanacak müsabaka sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Bu çerçevede, saat 17.00'den itibaren stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden, Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak, Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti de araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stat civarına trafik akışı verilemeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapanacak.

Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı verilemeyecek. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokağı araç trafiğine kapalı olacak.

30 Ağustos sebebiyle İstanbul'da kapanacak yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 96. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde yapılacak tören sebebiyle trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı anma etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında saat 07.00 - 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle;

Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, Vatan Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Alternatif yollar ise Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi.