Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir nakliyat firmasına ait olduğu öğrenilen kapalı kasa kamyonet kontrolden çıkarak emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa kamyonette sıkışan 2 kişi feci şekilde hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise kamyonette sıkışan iki kişinin bedeni araçtan çıkardı. Kazayı yaralı olarak atlatan iki kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin bedeni ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.