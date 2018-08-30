Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli Gişeler mevkii İstanbul istikametinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Kubilay Kayaran yönetimindeki araç bilinmeyen bir nedenden yoldan çıkarak önce EDS direğine çarptı, ardından takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü Kayaran ve Ecem Zeliha Postacı yola fırladı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen araçtaki bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Otomobilin lastiğinin metrelerce uzağa fırlaması kazanın boyutunu gözler önüne serdi.