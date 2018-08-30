Feci kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli Gişeler mevkii İstanbul istikametinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Kubilay Kayaran yönetimindeki araç bilinmeyen bir nedenden yoldan çıkarak önce EDS direğine çarptı, ardından takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü Kayaran ve Ecem Zeliha Postacı yola fırladı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen araçtaki bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Otomobilin lastiğinin metrelerce uzağa fırlaması kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
TEM Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
30.08.2018 - 10:17 | Son Güncelleme: 30.08.2018 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu Sultanbeyli Gişeler mevkiinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği otomobil önce Elektronik Denetleme (EDS) direğine çarptı, ardından takla attı. Kazada araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Otomobilin lastiğinin metrelerce uzağa fırlaması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kaynak: DHA
Etiketler : tem,sultanbeyli,kaza,trafik kazası,
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