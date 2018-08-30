Edinilen bilgiye göre, Sekmenli Mahallesi'nde yaşayan ve Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Burcu Uçar'ın (15), babasının kullandığı kamyonet, dün gece saat 22.00 sıralarında Fethiye Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralan Burcu Uçar önce Vakfıkebir Devlet Hastanesine ilk müdahalenin ardından da Trabzon'a sevk edildi. Burcu Uçar, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Lise öğrencisi Burcu Uçar trafik kazasında hayatını kaybetti
30.08.2018 - 12:21 | Son Güncelleme: 30.08.2018 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’nun Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lise öğrencisi kız hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sekmenli Mahallesi'nde yaşayan ve Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Burcu Uçar'ın (15), babasının kullandığı kamyonet, dün gece saat 22.00 sıralarında Fethiye Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralan Burcu Uçar önce Vakfıkebir Devlet Hastanesine ilk müdahalenin ardından da Trabzon'a sevk edildi. Burcu Uçar, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler : burcu uçar,trafik kazası,
578373 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/578373.aspx
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