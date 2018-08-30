Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sekmenli Mahallesi'nde yaşayan ve Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Burcu Uçar'ın (15), babasının kullandığı kamyonet, dün gece saat 22.00 sıralarında Fethiye Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralan Burcu Uçar önce Vakfıkebir Devlet Hastanesine ilk müdahalenin ardından da Trabzon'a sevk edildi. Burcu Uçar, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

