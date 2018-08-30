Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da meydana geldi. Fethiye'ye tatile gelen Rus Natalia Jane Miller (43), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın bin 1900 metrelik pistinden yamaç paraşütü pilotu Ziya Hacıalioğlu (44) ile tandem (ikili) uçuş yaptı. Pisten kalış sırasında havalanamayan ikili yaklaşık 5 metreden sert zemine düştü.

Diğer pilotların durumu fark etmesi üzerine 112 komuta merkezinden yardım istendi. Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan ambulanslar ile Hacıalioğlu ilçedeki özel bir hastaneye, Miller ise Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hacıalioğlu ve Miller'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.