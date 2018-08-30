Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde cezaevi firarisini yakalamak için adrese gelen polis ekipleri, firarinin yakınlarının saldırısına uğradı. Firari şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

POLİS EKİPLERİ 2 YIL ÖNCE FİRAR EDEN ŞÜPHELİNİN ADRESİNİ TESPİT ETTİ

Olay, Ataşehir'de Mustafa Kemal Mahallesi Simge Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 sene önce cezaevinden firar eden E.İ.'nin adresini tespit etti.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Cezaevi firarisini yakalamak için adrese gelen polis ekipleri firarinin yakınları tarafından taşlı saldırıya uğradı. Bu sırada firari şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

POLİS FİRARİ ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Ekiplerin takviye ekip istemesi üzerine bölgeye çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve yunus ekipleri ile TOMA sevk edildi. Polis toplanan vatandaşları biber gazı sıkarak dağıttı.

Öte yandan firari şüphelinin babası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polislerin firari şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.