Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde portakal bahçesini sulamak için çapa yapan Necdet Geçgel, bu sırada toprağın altında bir ayağı görülen ceset olduğunu fark etti. Geçgel'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bahçede güvenlik önlemi alan polis, cesedin çıkarılması için çalışma başlattı.
Adana'da bahçede gömülü ceset bulundu
31.08.2018 - 11:27 | Son Güncelleme: 31.08.2018 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da, portakal bahçesine gömülü ceset bulundu.
Etiketler : Adana,yaşam haberleri,
578482 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/578482.aspx
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