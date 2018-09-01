Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yedikleri etten şüphelenip Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran çok sayıda kişi şarbon şüphesi nedeniyle araştırma altına alındı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 kişinin yapılan tetkikler sonucu karantinaya alınmadığı öğrenilirken, Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde ise araştırmaların sürdüğü öğrenildi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada: "Şarbon paniği yok" dedi.