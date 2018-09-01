Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yedikleri etten şüphelenip Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran çok sayıda kişi şarbon şüphesi nedeniyle araştırma altına alındı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 kişinin yapılan tetkikler sonucu karantinaya alınmadığı öğrenilirken, Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde ise araştırmaların sürdüğü öğrenildi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada: "Şarbon paniği yok" dedi.
Tarım Bakanı Pakdemirli açıkladı: "Şarbon paniği yok"
01.09.2018 - 23:40 | Son Güncelleme: 01.09.2018 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çok sayıda kişi, şarbon şüphesi nedeniyle araştırma altına alındı. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada: "Şarbon paniği yok" dedi.
Etiketler : Şarbon,tarım bakanı,bekir pakdemirli,
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